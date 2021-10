Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Une réunion au sommet réclamée par Koeman ?

Publié le 26 octobre 2021 à 7h30 par D.M.

Entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman aurait convoqué les médecins du club après avoir constaté les blessures de Pedri et de Frenkie De Jong ce dimanche.

La liste des blessés s’allonge pour le FC Barcelone. Le club catalan, qui devait déjà composer sans Moussa Wagué, Ousmane Dembélé, Martin Braithwaite et Ronald Araujo, a enregistré les blessures de Pedri et Frenkie De Jong. Comme l’explique AS, le premier a ressenti une gêne au quadriceps de sa cuisse gauche lors de la séance d'entraînement collectif de dimanche, seulement quelques semaines après une première blessure. Quant à De Jong, il souffre des ischios et est incertain pour le prochain match face à Alavés.

Koeman a convoqué les médecins du club

Alors que les blessures s’enchaînent au FC Barcelone, Ronald Koeman aurait pris la décision de convoquer les médecins du club ce lundi afin d’évoquer ces nombreuses absences. Le technicien néerlandais n’aurait pas caché son agacement, mais aussi sa préoccupation, alors que son équipe affiche d’énormes lacunes cette saison. Koeman a notamment demandé aux médecins de chercher des solutions afin que les joueurs blessés récupèrent le plus vite possible.