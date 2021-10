Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Clasico, Real Madrid... Koeman reçoit un énorme message de... Carlo Ancelotti !

Publié le 26 octobre 2021 à 20h00 par A.M.

Agressé à la sortie du Nou Camp dimanche, Ronald Koeman peut compter sur le soutien de Carlo Ancelotti. L'entraîneur du Real Madrid prend effectivement la défense du Néerlandais.

Les difficultés du FC Barcelone se sont confirmées contre le Real Madrid dimanche. Le Barça s'est effectivement incliné dans le Clasico (1-2) et confirme être dans une situation délicate. Le club blaugrana pointe à la neuvième place en Liga, déjà à cinq points du Real Madrid et les supporters catalans commencent à s'agacer. Ronald Koeman en a fait les frais et étant sérieusement secoué à sa sortie du Nou Camp en voiture. Un comportement largement condamné par Carlo Ancelotti qui soutient l'entraîneur du Barça.

«Je suis désolé pour Koeman»