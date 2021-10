Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi Hernandez calme le jeu pour son arrivée au Barça !

Publié le 29 octobre 2021 à 6h45 par Th.B.

Annoncé comme successeur de Ronald Koeman, Xavi Hernandez a décidé de botter en touche lors de son passage en conférence de presse jeudi soir.

Depuis la grande annonce de Joan Laporta le 2 octobre dernier par le biais de laquelle il maintenait sa confiance en Ronald Koeman malgré les résultats mitigés décrochés par le technicien néerlandais, le FC Barcelone s’est incliné face à l’Atletico de Madrid, le Real Madrid et le Rayo Vallecano. Le revers face au Rayo mercredi soir (1-0) semble avoir été celui de trop puisque dans la foulée de cette défaite, Ronald Koeman a été remercié par le président du FC Barcelone. Depuis, le nom de Xavi Hernandez ne cesse de revenir avec insistance.

« Je suis concentré sur mon travail à Al-Sadd »