Mercato - Barcelone : Xavi a fixé ses conditions à Laporta !

Publié le 28 octobre 2021 à 22h00 par La rédaction

Xavi est annoncé comme le grand favori pour remplacer Ronald Koeman au FC Barcelone.

Voilà plusieurs mois déjà que la presse catalane parle d’un possible départ de Ronald Koeman et d’un retour de Xavi. C’est désormais la réalité, puisque le Néerlandais a été démis de ses fonctions suite à la défaite contre le Rayo Vallecano (1-0) et le fauteuil d’entraineur du FC Barcelone est donc vacant. L’ancien milieu de terrain semble bel et bien être le grand favori, mais il est actuellement lié au club d’Al Sadd et Joan Laporta devra donc trouver une solution pour le libérer. A noter que d’autres pistes ont été évoquées ces dernières heures, mais tout porte à croire que la piste la plus chaude concerne Xavi.

Le contrat de Xavi l’attendrait déjà à Barcelone