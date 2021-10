Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi, Koeman... Laporta avait déjà tout prévu !

Publié le 28 octobre 2021 à 21h30 par A.C.

Joan Laporta semblait se préparer à un départ de Ronald Koeman, qui a été démis de ses fonctions au FC Barcelone.

Déjà très critiqué après le Clasico face au Real Madrid (1-2), Ronald Koeman n’a pas résisté à une deuxième défaite consécutive. Quelques heures seulement après le match face au Rayo Vallecano (1-0), le FC Barcelone a annoncé le départ du Néerlandais, à qui il ne restait que quelques mois de contrat et désormais tout le monde se demande qui va le remplacer. Les noms de Marcelo Gallardo et Andrea Pirlo sont évoqués, mais en Catalogne on assure que le grand favori ne serait autre que Xavi, actuellement sous contrat avec le club qatari d’Al Sadd.

« Je laisse encore un peu de temps à Koeman, mais s’il ne réussit pas, tu seras l’entraineur »