Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les dés étaient déjà jetés pour Ronald Koeman…

Publié le 29 octobre 2021 à 5h45 par Th.B.

Entraîneur nommé par la précédente administration du FC Barcelone, Ronald Koeman aurait été menacé dès la prise de fonctions de Joan Laporta à la présidence du club culé.

Le FC Barcelone a décidé de tourner la page Ronald Koeman dans la foulée de la dernière défaite du club culé mercredi soir sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-0). En effet, le technicien néerlandais a appris de la bouche de son président Joan Laporta qu’il n’allait pas poursuivre et honorer son contrat qui courrait jusqu’en juin 2022. Et bien que Laporta ait publiquement soutenu Ronald Koeman ces dernières semaines et particulièrement au début du mois d’octobre, les cartes étaient déjà distribuées il y a un bon moment.

Depuis l’élection de Laporta, Koeman était sur la sellette