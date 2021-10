Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les vérités de Laporta sur son choix fort avec Ronald Koeman !

Publié le 29 octobre 2021 à 14h30 par T.M.

Ce vendredi, de passage en conférence de presse avec Sergi Barjuan, Joan Laporta est revenu sur son choix de destituer Ronald Koeman de son poste d’entraîneur du FC Barcelone.

Cela faisait maintenant de longues semaines que le poste de Ronald Koeman ne tenait qu’à un fil au FC Barcelone. A cause des résultats décevants du club catalan, le Néerlandais était dans une position plus que délicate et finalement, la dernière défaite face au Rayo Vallecano aura donc eu raison de lui. En effet, suite à ce revers, Joan Laporta et la direction du Barça ont pris une décision radicale en remerciant Koeman, qui était encore sous contrat jusqu’en juin 2022. Désormais, une nouvelle ère va donc débuter à Barcelone et ce vendredi, en conférence de presse, Joan Laporta est revenu sur ce chapitre qui venait de se refermer.

« Nous devons le remercier de l’effort qu’il a fait »