Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse erreur commise par Leonardo avec Edison Cavani ?

Publié le 30 octobre 2021 à 6h30 par T.M.

A l’été 2020, le PSG a laissé partir libre Edinson Cavani, sans le remplacer. Une erreur aux yeux de Geoffroy Garétier.

Joueur du PSG entre 2013 et 2020, Edinson Cavani a marqué l’histoire du club de la capitale. Avec ses nombreux buts, l’Uruguayen est entré dans le coeur des supporters parisiens, qui appréciaient également ses nombreux efforts sur le terrain. En effet, Cavani n’était pas avare d’efforts et cela faisait du bien à son équipe lors de nombreuses phases de jeu. Malheureusement, depuis 2020, Cavani n’est plus là pour aider le PSG et personne n’est venu le remplacer dans ce style de jeu.

« Il n’y a pas ce joueur de l’ombre qui permet de bonifier l’ensemble »