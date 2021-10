Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un attaquant justifie son départ du projet QSI !

Publié le 30 octobre 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Plus de deux ans après son départ du PSG où il n’a jamais vraiment eu sa chance, Timothy Weah est revenu sur les coulisses de son transfert au LOSC.

Comme beaucoup d’autres éléments issus du centre de formation du PSG, Timothy Weah (21 ans) n’a pas eu droit à un temps de jeu conséquent en équipe première au sein du club de la capitale. L’attaquant américain a donc été transféré au LOSC à l’été 2019 pour 10M€ avec un pourcentage à la revente, et dans les colonnes de La Voix du Nord vendredi, Weah s’est justifié sur son choix d’avoir quitté le PSG pour lancer sa carrière.

« Je suis parti pour avoir du temps de jeu »