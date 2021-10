Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace se précise pour Leonardo dans le feuilleton Haaland !

Publié le 29 octobre 2021 à 21h45 par H.G.

Alors que le Real Madrid est annoncé comme le principal concurrent du PSG dans le dossier Erling Haaland, un troisième club serait une possibilité réelle pour l'avenir de l'attaquant du Borussia Dortmund.

Tout indique qu’une énorme bataille aura lieu au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts pour s’attacher les services d’Erling Haaland. En effet, comme révélé par le10sport.com, le PSG en a fait sa priorité dans l’optique de compenser un départ de Kylian Mbappé le 30 juin à la fin de son contrat. Parallèlement, le Real Madrid voudrait aussi arracher la signature du buteur norvégien afin de l’associer à l’attaquer français de 22 ans et ainsi disposer de l’un des meilleurs duos d’attaque d’Europe sur le papier.

Manchester City, la troisième option pour le futur d’Erling Haaland