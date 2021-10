Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les grandes révélations de Weah sur son départ...

Publié le 29 octobre 2021 à 17h15 par La rédaction

Formé au PSG, Timothy Weah a décidé de s'engager au LOSC en 2019 pour gagner en temps de jeu. Et deux ans plus tard, l'Américain semble avoir digéré son départ du club de la capitale.

Formé au PSG, Timothy Weah aurait pu marcher dans les pas de son père. Mais il en a été autrement pour le jeune américain. N’étant pas énormément utilisé au sein du club de la capitale, l’attaquant de 21 ans s’est envolé en prêt du côté du Celtic avant de s’engager en faveur du LOSC en 2019 contre 10M€. Deux ans plus tard, Timothy Weah n’a pas encore gagné le statut de titulaire chez le champion de France en titre. Mais son départ du PSG, lui, serait totalement digéré.

« Je suis parti pour autre chose, pour grandir et avoir du temps de jeu »