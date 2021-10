Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande révélation sur l’avenir de Mauricio Pochettino !

Publié le 29 octobre 2021 à 14h45 par T.M.

Annoncé avec insistance à Manchester United, Mauricio Pochettino serait toutefois encore loin d’être parti du PSG, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2023.

Du côté de Manchester United, la crise est énorme autour d’Ole Gunnar Solskjaer. Alors que le Norvégien est toujours sur le banc de touche, il pourrait ne pas rester longtemps l’entraîneur des Red Devils. En effet, le départ se rapproche et la succession de Solskjaer fait de plus en plus parler de l’autre côté de la Manche. Et pour venir le remplacer, c’est le nom de Mauricio Pochettino qui revient avec insistance. Selon certains médias anglais, l’Argentin, pourtant sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG, serait même l’option numéro 1.

C’est très loin d’être fait !