Mercato - PSG : Mauricio Pochettino sur le départ ? La réponse !

Publié le 28 octobre 2021 à 16h15 par T.M.

Si le nom de Mauricio Pochettino revient de plus en plus à Manchester United, un départ serait visiblement très compliqué pour l’entraîneur du PSG.

Mauricio Pochettino sera-t-il l’entraîneur du PSG pendant encore longtemps ? Malgré les résultats positifs du club de la capitale, les copies rendues ne sont pas convaincantes et l’Argentin en fait les frais. Les critiques sont de plus en plus nombreuses, ce qui jette un froid sur son avenir. Et c’est du côté de l’Angleterre qu’on en parle le plus puisque Pochettino serait tout simplement l’option numéro 1 de Manchester United pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer.

Le départ est loin !