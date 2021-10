Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un coup de maitre pour l’été prochain !

Publié le 28 octobre 2021 à 14h30 par H.G.

Alors que le recrutement du PSG au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts s’est orienté sur des joueurs libres de tout contrat, tout indique que cette manière de procéder pourrait être amenée à durer.

Habitué à dépenser des sommes folles sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain s’est montré mesuré dans ce domaine au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts, et ce en dépit de nombreuses arrivées. En effet, Leonardo s’est concentré sur des arrivées libre dans l’optique de renforcer l’effectif entraîné par Mauricio Pochettino. C’est dans ce cadre qu’ont été recrutés Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Leo Messi. Ainsi, le seul joueur à avoir été acheté au sens propre du terme fut Achraf Hakimi, tandis que Nuno Mendes est arrivé en provenance du Sporting dans le cadre d’un prêt payant de 7 M€ assorti d’une option d’achat de 40 M€. Cette technique a permis au PSG de recruter massivement sans craindre la moindre représailles du fair-play financier qui était allégé cet été en raison du passage de la pandémie de Covid-19. Et visiblement, cette manière de travailler pourrait bien devenir une norme pour Leonardo.

Le PSG concentre ses efforts sur les joueurs libres