Mercato - ASSE : L’annonce de Claude Puel sur son avenir !

Publié le 28 octobre 2021 à 14h15 par T.M.

Dernièrement, l’avenir de Claude Puel était au centre de toutes les rumeurs. Mais visiblement, à l’ASSE, cela n’était pas vraiment un sujet de discussion.

Claude Puel est donc aujourd’hui toujours l’entraîneur de l’ASSE. Pourtant, il y a quelques jours encore, cela était loin d’être évident. En effet, face à la situation critique des Verts, l’avenir de l’entraîneur stéphanois était loin d’être fixé et les rumeurs étaient nombreuses concernant un possible départ. Alors que plusieurs noms étaient évoqués pour remplacer Puel, l’ASSE n’a finalement pas choisi de changer, faisant ainsi le choix de miser sur la continuité pour espérer s'en sortir et relever la tête...

« Ma situation n’y a jamais été évoquée »