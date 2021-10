Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste XXL se confirme pour Mauricio Pochettino !

Publié le 28 octobre 2021 à 13h45 par T.M.

Alors que le nom de Mauricio Pochettino revient de plus en plus à Manchester United, au sein des Red Devils, le profil de l’Argentin serait très apprécié.

Depuis janvier dernier, Mauricio Pochettino est l’entraîneur du PSG. Mais pour encore combien de temps ? Alors que l’Argentin était déjà annoncé sur le départ cet été, voilà que les rumeurs reviennent sur la table concernant l’avenir du natif de Murphy. Malgré un contrat jusqu’en 2023, Pochettino est annoncé loin du PSG, plus précisément à Manchester United, où Ole Gunnar Solskjaer serait plus proche que jamais de prendre la porte.

Pochettino a ses soutiens !