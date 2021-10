Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman reçoit un message très fort après son départ !

Publié le 29 octobre 2021 à 22h00 par A.D.

Auteur d'un début de saison catastrophique avec le FC Barcelone, Ronald Koeman a été remercié par Joan Laporta. Interrogé sur le départ du coach néerlandais, Joan Gaspart, ancien président du Barça, est monté au créneau.

La défaite face au Rayo Vallecano a été celle de trop pour Ronald Koeman. Alors qu'il est totalement passé à côté de son début de saison avec le FC Barcelone, le coach néerlandais a été évincé quelques heures après le dernier revers de son équipe ce mercredi soir. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Joan Laporta a expliqué pourquoi il avait dû prendre une telle décision concernant Ronald Koeman. « La relation avec Koeman est bonne de notre côté. Nous lui avons communiqué la décision avec tout le respect. La situation était insoutenable et je me suis dit qu’il le comprendrait en partie. Les négociations pour son départ se déroulent bien. Nous respecterons les droits des deux parties pour qu’il soit satisfait. Koeman aurait-il dû être remercié avant ? Oui, c’est possible. En voyant ce qui est arrivé, c’est plus facile d’analyser. Mais Koeman méritait une marge de confiance » , a précisé le président du FC Barcelone. Après Joan Laporta, Joan Gaspart, l'un de ses prédécesseurs, s'est également prononcé sur l'éviction de Ronald Koeman.

«S'il avait eu plus de temps, il aurait fait du bon travail»