Mercato - Barcelone : Guardiola envoie un message fort à Koeman après son départ !

Après la défaite du Barça sur le terrain du Rayo Vallecano mercredi dernier (1-0), Ronald Koeman a été licencié par Joan Laporta. Présent sur le banc du FC Barcelone entre 2008 et 2012, Pep Guardiola a tenu à afficher son soutien envers l'entraîneur néerlandais.

Arrivé en août 2020 alors que Josep Maria Bartomeu était encore président du Barça, Ronald Koeman n'aura pas tenu sous la présidence de Joan Laporta. Après un début de saison très laborieux, la défaite du FC Barcelone sur le terrain du Rayo Vallecano (1-0) mercredi dernier aura été celle de trop pour le coach néerlandais. Ronald Koeman laisse ainsi le club culé à une décevante 9e place en Liga, et le bilan n'est guère mieux en Ligue des champions avec une victoire en trois journées. Pour Pep Guardiola, Koeman pouvait difficilement s'en sortir...

« Personne ne peut survivre sans résultats »