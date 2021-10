Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une arrivée au Barça ? La réponse d’Arteta !

Publié le 29 octobre 2021 à 19h00 par T.M.

Alors que le successeur à long terme de Ronald Koeman au FC Barcelone est toujours inconnu, Mikel Arteta a répondu sur la possibilité de s’asseoir sur le banc blaugrana.

Après avoir décidé de se séparer de Ronald Koeman, le FC Barcelone a fait le choix de nommer Sergi Barjuan comme entraîneur intérimaire. Celui-ci restera donc en poste quelques rencontres avant de laisser sa place au technicien actuellement recherché par Joan Laporta et sa direction. Et concernant l’heureux élu, tous les regards se tournent actuellement vers Xavi, qui pourrait ainsi faire son grand retour à Barcelone. Mais d’autres noms circulent pour occuper cette position d’entraîneur.

« Je suis extrêmement heureux à Arsenal »