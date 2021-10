Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a un très joli coup à jouer pour cet hiver !

Publié le 30 octobre 2021 à 3h45 par A.M.

Annoncé dans le viseur de l'OM tout l'été, Thiago Almada devait s'engager à Atlanta. Finalement, le meneur de jeu argentin est resté à Vélez et se voit bien en Europe prochainement.

Cet été, l'OM s'est largement renforcé avec les arrivées de Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Et pourtant, d'autres noms ont circulé durant le mercato à l'image de Thiago Almada. Le jeune meneur de jeu argentin est très apprécié par Jorge Sampaoli, et alors qu'il était proche de rejoindre Atlanta cet été, Thiago Almada est finalement resté à Vélez. Et désormais, il ouvre la porte pour un transfert en Europe cet hiver.

La porte s'ouvre pour Thiago Almada