Mercato - OM : Thiago Almada fait une annonce fracassante sur son avenir !

Publié le 29 octobre 2021 à 9h10 par T.M.

Annoncé comme l’une des priorités de l’OM cet été, Thiago Almada est finalement resté à Vélez Sarsfield. Mais le départ serait pour cet hiver pour l’Argentin.

Cet été, l’OM avait différentes priorités pour son recrutement. L’une des idées de Pablo Longoria était notamment de trouver un milieu offensif, afin notamment d’épauler Dimitri Payet. Si Amine Harit a fini par poser ses valises sur la Canebière, d’autres noms étaient évoqués du côté de l’OM, à commencer par Thiago Almada. Annoncé comme l’un des grands espoirs du football argentin, le joueur de Vélez Sarsfield était désigné comme l’une des priorités de Jorge Sampaoli. Finalement, Almada n’a pas bougé et est resté du côté de Buenos Aires.

« Tout est en bonne voie pour décembre ou janvier »