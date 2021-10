Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il tout faire pour recruter Pogba ?

Publié le 29 octobre 2021 à 8h00 par La rédaction

Régulièrement annoncé dans le viseur du PSG, Paul Pogba pourrait cette fois-ci quitter Manchester United libre en fin de saison. Une opportunité que les Parisiens doivent saisir ?

Cet été, le PSG s'est massivement renforcé... sans pour autant se ruiner en indemnité de transfert. Et pour cause, sur les six recrues parisiennes, quatre sont arrivées libres à savoir Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Lionel Messi. Et après avoir expérimenté le recrutement de joueurs libres, le PSG pourrait bien poursuivre sur sa lancée, notamment avec Paul Pogba. Et pour cause, selon ESPN et The Telegraph , un départ libre de l'international français semble désormais être l'option la plus probable en fin de saison. Le PSG doit-il sauter sur l'occasion ?

Pogba, vers un départ libre ?

Il y a donc de fortes chances que le PSG, déjà intéressé cet été par Paul Pogba, revienne à la charge dans les prochaines semaines. D'autant plus que Leonardo entretient d'excellentes relations avec Mino Raiola, l'agent de l'international néerlandais. Néanmoins, il faudra probablement faire de la place dans l'effectif parisien puisque ce secteur de jeu est très fourni avec la présence d'Ander Herrera, Idrissa Gueye, Marco Verratti, Leandro Paredes, Danilo Pereira ou encore Georginio Wijnaldum et Julian Draxler, sans oublier les jeunes Xavi Simons, Edouard Michut et Eric-Junior Dina-Ebimbe. Mais face à l'opportunité d'attirer Paul Pogba libre, le PSG aura probablement du mal à résister, tout comme le Real Madrid et la Juventus, également dans le coup.



Selon vous, le PSG doit-il recruter Paul Pogba ?