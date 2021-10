Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boubacar Kamara prépare un terrible coup à Longoria !

Publié le 30 octobre 2021 à 18h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec l'OM, Boubacar Kamara aurait décidé de ne pas poursuivre son aventure avec le club phocéen. Pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, le milieu de terrain de 21 ans compterait changer de club pour découvrir un tout autre championnat. Et alors que le Milan AC et des écuries de Premier League seraient en embuscade pour le recruter, Boubacar Kamara devrait quitter l'OM à l'issue de son contrat. Ainsi, il ne devrait pas rapporter le moindre euro à son club formateur.

Formé à l'OM, Boubacar Kamara pourrait ne plus faire long feu à Marseille. En fin de contrat le 30 juin, le milieu de terrain de 21 ans pourrait faire ses valises à l'été 2022 et quitter l'OM librement et gratuitement pour rejoindre un tout nouveau club. Conscient de la situation, Pablo Longoria tenterait le tout pour le tout pour le prolonger. Toutefois, Boubacar Kamara aurait d'ores et déjà décidé qu'il ne continuera pas avec l'OM. D'après les dernières indiscrétions de Calciomercato.com , l'international Espoirs français ne compterait pas renouveler son contrat avec l'OM car il voudrait changer de club et tenter une nouvelle expérience à l'étranger. Pour cette raison, Boubacar Kamara aurait refusé toutes les offres de prolongation de Pablo Longoria. Une tendance confirmée par Konrad de la Fuente dernièrement. « Boubacar Kamara me semble très bon. Il peut jouer aussi bien en tant que défenseur central qu'en tant que six. Il est prêt à faire le saut dans un grand club » , a confié la recrue estivale de l'OM.

Un départ à 0€ inévitable pour Boubacar Kamara ?