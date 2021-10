Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel lâché par le vestiaire ? La réponse

Publié le 30 octobre 2021 à 19h10 par D.M.

Avant la rencontre face au FC Metz ce samedi, Yvann Maçon a tenu à apporter son soutien à Claude Puel, sur la sellette depuis plusieurs semaines.

La rencontre de ce samedi face au FC Metz pourrait bien être la dernière de Claude Puel sur le banc stéphanois. Lanterne rouge de la Ligue 1, l’ASSE n’a plus le droit à l’erreur et une nouvelle défaite pourrait avoir raison de l’aventure du technicien dans le Forez. « J’échange régulièrement avec les dirigeants. On a des réunions avec le directoire régulièrement et ce, depuis le confinement. Ma situation n’y a jamais été évoquée » a toutefois indiqué Puel en conférence de presse ce jeudi. Mais alors que la situation du club est catastrophique, l’entraîneur aurait toujours le soutien du vestiaire.

« Si on est derrière le coach ? Oui »