Mercato - ASSE : Un départ imminent pour Claude Puel ?

Publié le 30 octobre 2021 à 11h00 par T.M.

Si Claude Puel est toujours sur le banc de l’ASSE, le danger n’aurait clairement pas disparu pour l’entraîneur stéphanois.

Pour le moment, la saison de l’ASSE est désastreuse. En effet, les Verts pointent à la 20ème place de Ligue 1, avec seulement 5 points en 11 journées et toujours 0 victoire. Forcément, la crise a gagné le Forez et Claude Puel s’est retrouvé en grand danger. Les rumeurs ont été nombreuses concernant l’avenir de l’entraîneur de l’ASSE, qui n’a finalement pas été démis de ses fonctions. Pour autant, l’épée de Damoclès serait toujours présente au-dessus de Puel, et le couperet pourrait même tomber dès ce samedi.

Une défaite fatale ?