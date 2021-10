Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça annonce la couleur pour l’avenir de Dembélé !

Publié le 30 octobre 2021 à 8h30 par T.M.

Alors que Joan Laporta a déjà réussi à prolonger Pedri et Ansu Fati, le président du FC Barcelone a désormais d’autres priorités, à commencer par Ousmane Dembélé. Et ce samedi, le Barça a fait le point sur ce dossier.

Ça y est, on va pouvoir enfin revoir Ousmane Dembélé sous le maillot du FC Barcelone. Blessé avec l’équipe de France lors de l’Euro, l’ailier est absent depuis le début de la saison. Mais cette mauvaise période semble désormais être derrière puisque Dembélé est enfin apte à reprendre la compétition. L’ancien de Dortmund pourrait donc réapparaitre d’ici quelques rencontres et faire énormément de bien à l’attaque blaugrana. Mais ce retour du Français n’éclipse pas sa situation contractuelle. Ousmane Dembélé est en fin de contrat et pour le moment, bien que le prolonger soit la priorité de Joan Laporta, aucun accord n’a été trouvé.

« Nous voulons qu’il reste au Barça »