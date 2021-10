Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme révélation de Tebas pour la succession de Koeman !

Publié le 30 octobre 2021 à 0h00 par La rédaction

Après avoir annoncé le licenciement de Ronald Koeman, Joan Laporta s'est mis en quête d'un nouvel entraîneur. Alors que Xavi est annoncé avec insistance dans le viseur du Barça, le club culé disposerait d'une somme restreinte afin de recruter un nouvel entraîneur selon Javier Tebas, le président de la Liga

Rien ne va plus au sein du FC Barcelone. Après la défaite des Blaugrana sur le terrain du Rayo Vallecano (1-0), Ronald Koeman a été démis de ses fonctions d'entraîneur du Barça. Le technicien néerlandais laisse ainsi derrière lui le club culé au plus mal en Liga, avec un bilan de 4 victoires, 3 matchs nuls et 3 défaites en 10 journées de championnat. Ainsi, les Catalans se retrouvent à la 9e place du classement. Pour tenter de relever la barre, Joan Laporta s'active en coulisses afin de trouver le successeur de Koeman. Pour autant, le président barcelonais aurait des moyens restreints...

Le Barça a 3,9M€ pour engager un nouvel entraîneur selon Tebas