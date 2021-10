Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi fait déjà l'unanimité pour la succession de Koeman !

Publié le 29 octobre 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

Pour pallier le départ de Ronald Koeman, Joan Laporta aurait fait de Xavi sa grande priorité pour reprendre les rênes du FC Barcelone. Alors qu'il n'a pas encore fait son retour en Catalogne, l'ancien capitaine du Barça fait déjà l'unanimité. En plus de Joan Laporta, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti et Joan Gaspart valident totalement le choix Xavi pour la succession de Ronald Koeman.

Après l'énième défaite du Barça en championnat - face au Rayo Vallecano ce mercredi soir - Joan Laporta a décidé d'évincer Ronald Koeman. Pour combler le vide laissé par le technicien néerlandais, le président du FC Barcelone aimerait miser sur Xavi en priorité. Interrogé sur la possibilité de voir l'ancien capitaine catalan sur le banc blaugrana, Joan Laporta a lâché toutes ses vérités en conférence de presse ce vendredi. « On travaille pour faire venir un entraîneur. Je ne vais rien dire à propos des options que nous avons. Cela ne serait pas professionnel. Je ne veux nuire à rien. (…) En tant qu'entraîneur, je pense que Xavi est dans un processus de croissance et j'ai de très bons retours de personnes qui le connaissent de plus près. Nous nous parlons souvent depuis deux mois, nous avons une relation d'amitié, je connais son opinion sur l’équipe. (…) J’ai toujours dit que Xavi entraînerait un jour le Barça. C’est un objectif prioritaire dans sa vie. Je me fis aux personnes autour de moi qui suivent son évolution pour voir s’il est l’entraîneur adéquat. Xavi est une personne qui vit pour le football, il est du Barça. Nous verrons comment cela va évoluer. Mes conversations avec Xavi ? Elles sont privées, c’est entre des amis » , a précisé Joan Laporta. En plus de l'actuel président du Barça, Pep Guardiola voit également d'un très bon oeil l'idée de voir Xavi s'installer sur le banc blaugrana.

«Je n'ai aucun doute, Xavi est prêt à entraîner le Barça»

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Pep Guardiola a expliqué clairement que Xavi était l'homme qu'il fallait au Barça. « Je ne sais pas ce qui va se passer. Ils ont un entraîneur intérimaire et je lui souhaite bonne chance, c'est un bon ami. Je n'ai aucun doute, Xavi est prêt à entraîner le Barça. Il connaît l'environnement du club, ce qui est très important, il connaît le jeu et il est passionné. Il a plus d'expérience que moi lorsque je suis arrivé sur le banc de l'équipe première. Xavi est très bon et je lui souhaite le meilleur s'il devient le prochain entraîneur du Barça. J'espère que l'équipe pourra progressivement revenir au niveau où elle était » , a déclaré le coach de Manchester City, avant d'être appuyé par Carlo Ancelotti.

