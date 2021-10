Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ancelotti prend position pour le retour de Xavi au Barça !

Publié le 29 octobre 2021 à 17h10 par A.D.

Remercié par le FC Barcelone, Ronald Koeman pourrait être remplacé par Xavi, le grand favori de Joan Laporta pour reprendre les rênes de son club. Présent en conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti s'est positionné sur le possible retour du coach espagnol au Barça.

Alors qu'il a totalement manqué son début de saison avec le FC Barcelone, Ronald Koeman a été remercié par Joan Laporta. Pour prendre la succession du coach néerlandais, le président du Barça voudrait miser sur Xavi en priorité. Questionné sur l'ancien capitaine du club catalan, Joan Laporta a lâché toutes ses vérités sur ce dossier. « On travaille pour faire venir un entraîneur. Je ne vais rien dire à propos des options que nous avons. Cela ne serait pas professionnel. Je ne veux nuire à rien. (…) En tant qu'entraîneur, je pense que Xavi est dans un processus de croissance et j'ai de très bons retours de personnes qui le connaissent de plus près. Nous nous parlons souvent depuis deux mois, nous avons une relation d'amitié, je connais son opinion sur l’équipe. (…) J’ai toujours dit que Xavi entraînerait un jour le Barça. C’est un objectif prioritaire dans sa vie. Je me fie aux personnes autour de moi qui suivent son évolution pour voir s’il est l’entraîneur adéquat. Xavi est une personne qui vit pour le football, il est du Barça. Nous verrons comment cela va évoluer. Mes conversations avec Xavi ? Elles sont privées, c’est entre des amis » , a précisé le président du Barça en conférence de presse.

«Je le connais très bien en tant que joueur, je lui souhaite le meilleur en tant qu'entraîneur»