Mercato - Barcelone : L'énorme annonce de Guardiola sur la succession de Koeman !

Publié le 29 octobre 2021 à 17h00 par La rédaction

Après avoir licencié Ronald Koeman, Joan Laporta est à la recherche du nouvel entraîneur du FC Barcelone. Pour Pep Guardiola, Xavi, qui est annoncé avec insistance dans le viseur du Barça, pourrait prendre place sur le banc des Blaugrana.

Le FC Barcelone est déjà face à un énorme tournant de sa saison. Mercredi dernier, Ronald Koeman n'a pas survécu à une nouvelle défaite en Liga du Barça, cette fois-ci sur le terrain du Rayo Vallecano (1-0). Ainsi, en attendant le recrutement d'un nouveau technicien, c'est Sergi Barjuan qui assurera l'intérim. En coulisses, le nom de la légende Xavi revient alors avec insistance afin de prendre place sur le banc catalan. Une arrivée que l'ancien coach blaugrana Pep Guardiola verrait d'un très bon œil.

« Je n'ai aucun doute, Xavi est prêt à entraîner le Barça »