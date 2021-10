Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boubacar Kamara a pris sa décision !

Publié le 30 octobre 2021 à 17h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec l'OM, Boubacar Kamara aurait décidé de ne pas prolonger son contrat et de rejoindre un tout nouveau club à l'été 2022.

Formé à l'OM, Boubacar Kamara n'a connu qu'un seul club dans sa jeune et belle carrière. En fin de contrat le 30 juin, le milieu de terrain de 21 ans pourrait donc relever un tout nouveau défi la saison prochaine s'il ne prolonge pas. En effet, Boubacar Kamara pourra rejoindre le club de son choix librement et gratuitement à l'été 2022 s'il ne rempile pas d'ici là avec l'OM. Et il semblerait que le protégé de Jorge Sampaoli ait déjà décidé d'opter pour cette option.

Boubacar Kamara a décidé de quitter l'OM