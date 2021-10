Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Nouvelle annonce de taille sur l'avenir de Claude Puel !

Publié le 30 octobre 2021 à 22h10 par D.M.

Après la rencontre face au FC Metz (1-1), Timothée Kolodziejczak a apporté son soutien à Claude Puel et à son staff.

L’ASSE n’a toujours pas remporté le moindre match en Ligue 1 cette saison. Le club stéphanois n’est pas parvenu à venir à bout du FC Metz ce samedi (1-1) et reste sur quatorze matches sans victoire en championnat. Après la rencontre, Claude Puel n’a évidemment pas échappé aux interrogations sur son avenir incertain chez les Verts : « Si je mens en danger après 14 matches sans succès ? Je ne vais pas arrêter de recevoir ce genre de question. Ce qui m’intéresse c’est que mon groupe ne lâche rien. On est toujours là, on existe toujours. Il faut que ce groupe soit récompensé, il n’y a que ça qui m’intéresse. Le reste je laisse aux médias de remplir tout ça » a confié l’entraîneur de l’ASSE au micro d’ Amazon Prime .

« On est derrière le staff »