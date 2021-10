Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La date fatidique est enfin fixée pour Xavi !

Publié le 30 octobre 2021 à 20h00 par La rédaction

Après avoir licencié Ronald Koeman, Joan Laporta s'est mis en quête d'un nouvel entraîneur pour le FC Barcelone. Alors que le nom de Xavi revient avec insistance, la date de l'arrivée de la légende espagnole serait déjà connue pour prendre place sur le banc catalan.

Le FC Barcelone est à un tournant de sa saison. Après une nouvelle défaite contre le Rayo Vallecano mercredi en Liga (1-0), Ronald Koeman a été démis de ses fonctions par Joan Laporta. En attendant la venue d'un nouveau technicien, c'est Sergi Barjuan qui assure l'intérim sur le banc du Barça. Pendant ce temps en coulisses, les dirigeants barcelonais s'activeraient afin de finaliser le retour de Xavi, actuellement entraîneur d'Al-Sadd au Qatar. L'arrivée de l'ancien milieu de terrain serait même quasiment bouclée...

Xavi officialisé le 4 novembre ?