Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Eden Hazard a pris une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 30 octobre 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

En grande difficulté au Real Madrid depuis sa signature, Eden Hazard devrait être poussé vers la sortie dès le prochain mercato. D'ailleurs, le Real Madrid aurait déjà reçu une offre de près de 50M€, plus bonus, de la part de Newcastle pour le transfert de l'international belge. Et alors que Florentino Pérez aurait accepté cette proposition, c'est Eden Hazard qui aurait fait capoté l'opération, car il n'aurait nullement l'intention de rejoindre les Magpies.

Etincelant sous les couleurs de Chelsea, Eden Hazard a tapé dans l'oeil du Real Madrid il y a quelques saisons. Et après plusieurs tentatives vaines, le club merengue a finalement réussi à s'offrir les services de l'international belge à l'été 2019. Toutefois, le séjour d'Eden Hazard au Real Madrid ne se passe pas du tout comme il l'aurait espéré. En effet, l'ancien attaquant des Blues multiplie les pépins physiques et ne parvient pas à évoluer à son plus haut niveau lorsqu'il est sur le terrain. Une situation qui pourrait provoquer son départ dans un avenir très proche. En effet, la direction du Real Madrid se poserait de plus en plus de questions quant à l'avenir d'Eden Hazard, et elle songerait même à se débarrasser de lui dès la prochaine fenêtre de transferts. D'ailleurs, Carlo Ancelotti n'a pas fermé la porte à un départ de son numéro 7 lorsqu'on l'a interrogé sur le sujet en conférence de presse. « Si Eden Hazard demande à partir cet hiver ? Jamais durant ma carrière d'entraîneur je n'ai forcé un joueur qui voulait partir de rester. Mais à mon avis, ce n’est le cas de personne aujourd’hui » , a confié Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid, ce vendredi.

Eden Hazard aurait refusé de signer à Newcastle