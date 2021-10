Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un incroyable plan mis en place pour le départ d’Eden Hazard ?

Publié le 30 octobre 2021 à 10h00 par B.C.

Alors qu’il n’a jamais donné pleinement satisfaction depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard pourrait être poussé vers la sortie. Les Merengue envisageraient même de prêter l’international belge dès le mois de janvier.

À Madrid, on ne s’en cache plus. Depuis son arrivée chez les Merengue à l’été 2019, Eden Hazard enchaîne les blessures et les prestations décevantes, ce qui pourrait le pousser vers la sortie. Présent en conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti n’a d’ailleurs pas hésité à ouvrir la porte à un départ de l’international belge, recruté pour 120M€. « Si Eden Hazard demande à partir cet hiver ? Jamais durant ma carrière d'entraîneur je n'ai forcé un joueur qui voulait partir de rester. Mais à mon avis, ce n’est le cas de personne aujourd’hui », a indiqué l’entraîneur du Real Madrid. D’après ESPN , Eden Hazard disposerait de plusieurs pistes en Angleterre, où Chelsea et Newcastle seraient intéressés. Et le Real Madrid aurait un plan pour convaincre l’un de ces clubs de passer à l’action dès cet hiver.

Vers un départ en prêt pour Hazard ?