Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça chauffe pour l'arrivée de Xavi !

Publié le 30 octobre 2021 à 19h00 par D.M.

En poste à Al-Sadd, Xavi aurait donné son accord à Joan Laporta pour prendre la succession de Ronald Koeman. Le FC Barcelone doit désormais trouver un terrain d'entente avec le club qatari.

Sur la sellette depuis de nombreuses mois, Ronald Koeman a été limogé mercredi dernier après une nouvelle défaite face au Rayo Vallecano. Immédiatement après l’annonce du FC Barcelone, les premières rumeurs sur un possible retour de Xavi en Catalogne sont apparues. Sous contrat avec Al-Sadd jusqu’en 2023, l’ancien milieu de terrain serait le favori de Joan Laporta pour prendre les rênes de l’équipe première. Mais avant d’enregistrer l’arrivée de Xavi, le président du FC Barcelone doit trouver un accord avec le club qatari, qui est sorti du silence ce vendredi : « En réponse à ce qui circule récemment, la direction d’Al Sadd réaffirme que Xavi a un contrat de deux ans avec le club et se concentre pleinement sur les prochains matchs de l'équipe, pour maintenir notre avance au sommet du Championnat et défendre le titre ».

Le retour de Xavi sur le point d'être enregistré ?