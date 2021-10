Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La presse espagnole fait une annonce tonitruante pour Xavi !

Publié le 29 octobre 2021 à 21h00 par B.C.

Grand favori pour débarquer au FC Barcelone, Xavi aurait trouvé un accord avec la direction d'Al-Sadd pour quitter le club qatari. Le retour de l’ancien milieu de terrain en Catalogne serait ainsi inéluctable.

Après avoir décidé de licencier Ronald Koeman à la suite de la nouvelle défaite du FC Barcelone en Liga contre le Rayo Vallecano (1-0), Joan Laporta est à la recherche d’un entraîneur, et un nom revient avec instance, celui de Xavi. Actuellement à la tête d’Al-Sadd, l’ancien joueur du Barça semble en effet tout proche du club culé, bien que le président Laporta n’ait pas voulu apporter davantage de détails ce vendredi. « On travaille pour faire venir un entraîneur. Je ne vais rien dire à propos des options que nous avons. Cela ne serait pas professionnel. Je ne veux nuire à rien, a indiqué le patron du FC Barcelone devant les médias. J’ai toujours dit que Xavi entraînerait un jour le Barça. C’est un objectif prioritaire dans sa vie. Je me fis aux personnes autour de moi qui suivent son évolution pour voir s’il est l’entraîneur adéquat. Xavi est une personne qui vit pour le football, il est du Barça. Nous verrons comment cela va évoluer. » Cependant, il n’y aurait plus aucun doute sur l’issue de ce feuilleton.

Accord trouvé pour Xavi