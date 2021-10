Mercato - Barcelone : Le club de Xavi sort du silence pour son avenir !

Foot - Mercato - Barcelone

Alors que Xavi est annoncé tout proche du FC Barcelone, Al Sadd est sorti du silence ce vendredi soir pour mettre les choses au clair concernant son entraîneur.

À la recherche d’un nouvel entraîneur après le départ de Ronald Koeman, le FC Barcelone toucherait au but avec Xavi. Annoncé comme la grande priorité de Joan Laporta, l’actuel tacticien d’Al Sadd se serait mis d’accord avec ses dirigeants pour quitter le club dans les prochains jours d’après les informations divulguées par Sport . Un départ qui ne devrait pas coûter le moindre centime au FC Barcelone, puisque le quotidien catalan explique qu’un accord verbal conclu entre Al Sadd et Xavi permettrait à ce dernier de partir sans payer sa clause d'un million d'euros. Mais dans la foulée de ces révélations, le club qatari est sorti du silence pour mettre les choses au clair.

Alors que Xavi est encore sous contrat jusqu’en juin 2023, Al Sadd a tenu à rappeler ce vendredi soir que son entraîneur n’était pas sur le départ contrairement aux nombreuses rumeurs qui circulent actuellement. « En réponse à ce qui circule récemment, la direction d’Al Sadd réaffirme que Xavi a un contrat de deux ans avec le club et se concentre pleinement sur les prochains matchs de l'équipe, pour maintenir notre avance au sommet du Championnat et défendre le titre », a annoncé le club. Affaire à suivre...

In response to what’s circulating recently, the #AlSadd management reaffirms that Xavi has a two-year contract with the club and is fully focused on the team’s upcoming matches, to maintain our lead at the top of the league and to defend the title.#AlwaysAlSadd pic.twitter.com/dJP4g0xZBx