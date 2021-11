Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi prépare déjà son départ !

Publié le 2 novembre 2021 à 3h30 par A.M.

Bien qu'il ait quitté le FC Barcelone cet été, Lionel Messi ne cache pas sa volonté d'y retourner dans le futur.

Alors que tout semblait bouclé pour sa prolongation de contrat au FC Barcelone, Lionel Messi a finalement été contraint de quitter son club de toujours. Le Barça s'est effectivement retrouvé dans l'incapacité d'offrir un nouveau bail à sa star. Une opportunité historique que le PSG n'a évidemment pas laissé filer. Malgré tout, l'histoire entre le FC Barcelone et Lionel Messi est encore loin d'être terminée comme l'assure La Pulga .

Messi veut revenir au Barça