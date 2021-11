Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message très fort de Messi sur ses débuts à Paris !

Publié le 2 novembre 2021 à 2h00 par A.M.

Arrivé cet été au PSG, Lionel Messi reconnaît que son intégration n'est pas facilitée par les trêves internationales.

Cet été, le PSG a sauté sur l'occasion qui s'est présentée avec Lionel Messi dont le contrat n'a pas pu être prolongé au FC Barcelone. La star argentine s'est donc engagée pour deux ans avec le club de la capitale, avec une saison en option. Mais les premières semaines de La Pulga au PSG ne sont pas à la hauteur des attentes suscitées. S'il a déjà inscrit trois buts en Ligue des Champions, Lionel Messi est pour l'instant muet en Ligue 1 et son association avec Neymar et Kylian Mbappé peine à porter ses fruits. L'ancien numéro 10 du Barça s'est d'ailleurs confié sur ses débuts au PSG.

«Petit à petit j’entre dans la dynamique du club»