Mercato - Barcelone : Coup de froid à 20M€ pour cette piste hivernale !

Publié le 1 novembre 2021 à 23h00 par Th.B.

Dans le viseur du FC Barcelone, Donny Van de Beek figurerait également sur les tablettes de la nouvelle direction de Newcastle, semblant être prête à faire une offre de 20M€ à Manchester United pour l’international néerlandais.

Traversant une passe financière difficile, en attestent les départs surprises de Lionel Messi et d’Antoine Griezmann entre autres, le FC Barcelone travaillerait cependant sur les prochains mercato et serait prêt à investir sur le marché des transferts. En effet, de Dani Olmo à Denis Zakaria en passant par Raheem Sterling et Jesse Lingard, le FC Barcelone serait également sur les rangs dans la course à la signature de Donny Van de Beek.

Newcastle proche de formuler une offre de 20M€ pour Van de Beek ?