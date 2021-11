Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une voie royale pour cette star du Barça !

Publié le 1 novembre 2021 à 18h30 par Amadou Diawara

Plus du tout épanoui au FC Barcelone, Frenkie de Jong aurait alarmé le PSG. En effet, le club de la capitale compterait profiter de la situation pour recruter le milieu de terrain néerlandais dans un avenir proche. Et cela tombe plutôt bien, puisque Frenkie de Jong serait prêt à négocier avec le PSG, après avoir privilégié un départ au FC Barcelone en 2019. Et malgré l'intérêt du Bayern pour le pensionnaire du Barça, l'écurie rouge et bleu serait actuellement en pole position sur ce dossier.

Auteur de prestations exceptionnelles lors de la saison 2018-2019, Frenkie de Jong aurait séduit toute l'Europe. En effet, les plus grosses écuries européennes, dont le PSG et le FC Barcelone, auraient bataillé ferme pour s'offrir les services du Néerlandais. Et c'est finalement le Barça qui a remporté le gros lot. Malgré son échec à l'été 2019, le PSG ne serait pas du tout rancunier. Comme l'a indiqué El Nacional , Frenkie de Jong n'apprécierait pas du tout sa situation actuelle au FC Barcelone. Alors qu'on lui a promis qu'il allait intégrer un club qui veut tout rafler lors des négociations avec le Barça, Frenkie de Jong aurait bien compris qu'il ne s'agit aujourd'hui que d'une illusion. Ainsi, il ne serait pas du tout épanoui au Barça actuellement et le projet du club ne lui conviendrait plus. Ce qui n'aurait pas échappé au PSG, prêt à profiter de l'aubaine pour le recruter dans un avenir proche. D'autant que Mauricio Pochettino serait un grand fan du joueur. Et à en croire le média catalan, Frenkie de Jong serait désormais prêt à négocier avec le club de la capitale, plus de deux ans après l'avoir snobé pour rejoindre le FC Barcelone. Toutefois, le PSG ne serait pas seul sur ce dossier.

Frenkie de Jong désormais prêt à négocier avec le PSG ?