Mercato - PSG : Leonardo a un gros coup à jouer avec... Frenkie de Jong !

1 novembre 2021

Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG penserait à recruter Frenkie de Jong. Et cela tombe plutôt bien, puisque le pensionnaire du FC Barcelone ne serait plus heureux dans son club.

Lors de l'été 2019, le PSG a été devancé par le FC Barcelone pour le recrutement de Frenkie de Jong. Alors que deux années sont passées, le club de la capitale n'aurait pas oublié le milieu de terrain néerlandais. En effet, d'après les indiscrétions d' El Nacional , le PSG en pincerait toujours pour Frenkie de Jong et verrait d'un très bon oeil l'idée de le recruter dans un avenir proche. Mais qu'en pense le pensionnaire du FC Barcelone ?

Frenkie de Jong n'est plus heureux au Barça