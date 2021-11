Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Leo Messi, Al-Khelaïfi veut encore piocher au Barça !

Publié le 1 novembre 2021 à 16h45 par A.D.

Lors de l'été 2019, le PSG a été devancé par le FC Barcelone pour Frenkie de Jong. Malgré son échec sur ce dossier, le club de la capitale n'aurait pas perdu de vue le milieu de terrain néerlandais. En effet, le PSG serait aujourd'hui prêt à retenter sa chance pour Frenkie de Jong.

Alors qu'il brillait du côté de l'Ajax Amsterdam, Frenkie de Jong a tapé dans l'oeil des plus grosses écuries européennes. En effet, le PSG, le FC Barcelone et bien d'autres colosses du continent se seraient livrés une grosse bataille pour le recrutement du Néerlandais. Et c'est finalement le Barça qui a raflé la mise. Malgré son échec sur ce dossier à l'été 2019, le PSG n'aurait pas oublié l'idée de s'offrir Frenkie de Jong.

Le PSG prêt à relancer le dossier Frenkie de Jong ?