Mercato - OM : Une offensive de Longoria pour la prolongation de Kamara ? La réponse !

Publié le 1 novembre 2021 à 16h10 par Th.B.

En fin de contrat à l’OM le 30 juin prochain, Boubacar Kamara (21 ans) serait susceptible de voir ses dirigeants le démarcher pour qu’un accord soit trouvé au niveau d’une éventuelle prolongation.

Et si Boubacar Kamara finissait par quitter l’OM comme Maxime Lopez avant lui ? Minot marseillais, le milieu de terrain a fait ses classes au centre de formation de l’Olympique de Marseille. Cependant, le contrat de Kamara ne court que jusqu’en juin prochain et en l’état, il serait susceptible de plier bagage en fin de saison au vu de l’absence d’avancées concrètes au niveau de sa prolongation. D’autant plus que les clubs surveilleraient avec attention l’évolution de la situation de Boubacar Kamara à l’OM.

L’OM chercherait toujours à prolonger Kamara !