Mercato - Real Madrid : Mbappé, prolongation… Le jackpot pour Vinicius Jr ?

Alors que le contrat de Vinicius Jr au Real Madrid expire pourtant le 30 juin 2025, le club de la capitale pourrait prochainement se pencher sur la question d’une prolongation avec un salaire adapté à son nouveau statut.

Arrivé au Real Madrid en 2018 contre 45 M€, Vinicius Junior a mis du temps pour s’adapter au club de la capitale espagnole. En effet, submergé par la pression comme il l’a confié tout récemment, l’ailier brésilien ne parvenait pas à montrer son meilleur visage au sein de l’écurie madrilène, tout en sachant que ses entraîneurs successifs ne lui faisaient pas forcément confiance. Seulement voilà, tout pourrait bien être en train de changer en ce début de saison tant le joueur de 21 ans semble avoir passé un cap sous les ordres de Carlo Ancelotti. Dans un contexte où Eden Hazard n’a de cesse de décevoir depuis son arrivée il y a trois ans, Vinicius Junior est parvenu à s’imposer comme l’un des meilleurs éléments offensifs du Real Madrid en inscrivant neuf buts et en délivrant cinq passes décisives en quatorze matchs disputés cette saison toutes compétitions confondues.

