Foot - Real Madrid

Real Madrid : Une grosse polémique au Brésil autour de Vinicius Jr !

Publié le 31 octobre 2021 à 12h00 par La rédaction

Malgré ses performances excellentes avec le Real Madrid, Vinicius Jr n'a pas été appelé avec la sélection brésilienne. De quoi susciter une énorme vague de critiques à l'encontre de Tite, sélectionneur brésilien.

« Les performances et le travail qu'Antony et Raphinha ont réalisé étaient importants pour cette convocation. » Après avoir donné sa liste des sélectionnés pour les matchs à venir contre la Colombie (11 novembre) et face à l’Argentine (16), Tite a justifié son choix de ne pas avoir pris Vinicius Jr par les performances et le travail fournis par Antony avec l’Ajax et Raphinha avec Leeds United. Cependant, l’absence du joueur du Real Madrid est en train de créer une énorme polémique au Brésil. Depuis le début de saison, Vinicius Jr est en grande forme (9 buts et 5 passes décisives en 14 rencontres toutes compétitions confondues). Le Brésilien s’est presque métamorphosé sous Carlo Ancelotti. Mais visiblement, ce n’est pas encore suffisant pour être appelé en sélection. De ce fait, Tite voit une vague de critiques s’abattre sur lui pour ses choix.

« Il n'y a aucune justification possible à une absence comme celle-ci. »