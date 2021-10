Foot - Real Madrid

Real Madrid : Tite justifie son choix fort avec Vinicius Jr !

Publié le 29 octobre 2021 à 22h40 par La rédaction

Malgré ses bonnes prestations avec le Real Madrid, Vinicius Jr n’a pas été retenu par Tite pour les prochaines rencontres de la Seleção. Une décision justifiée par le sélectionneur Tite.