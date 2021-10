Foot - Real Madrid

Real Madrid : Ancelotti envoie un gros message à Benzema pour le Ballon d'Or !

Publié le 25 octobre 2021 à 14h10 par A.D.

Parmi les 30 joueurs nommés, Karim Benzema pourrait gagner le Ballon d'Or cette année. Interrogé sur le sujet, Carlo Ancelotti a tenu à envoyer un message fort à son numéro 9.

Auteur d'une année 2021 exceptionnelle, Karim Benzema fait partie des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or. Interrogé sur la possibilité de remporter le Graal, le buteur du Real Madrid a lâché toutes ses vérités. « Le Ballon d’Or ? C’est un trophée individuel, mais aussi collectif. Si tu gagnes le Ballon d’Or, c’est que tes coéquipiers te l’ont permis, toute ton équipe, que ce soit en équipe de France ou au Real Madrid, en club. C’est une distinction individuelle, mais je le mets sur le collectif. Déjà, c’est bien d’être dans les 30, les 30 meilleurs joueurs du monde. Après c’est toujours un rêve depuis tout petit, comme j’ai eu beaucoup de rêves : signer au Real Madrid, gagner la Ligue des Champions, gagner des titres… En fait, ce n’est pas une question d’objectif, où je me mets ça dans la tête, parce qu’en pensant comme ça, tu y mets beaucoup d’énergie et ce n’est pas le bon chemin pour moi. Le plus important, c’est ce que je fais sur le terrain en fait » , a confié Karim Benzema lors d'un entretien accordé à BeIN SPORTS avant le Clasico de ce dimanche après-midi (Barça 1-2 Real Madrid).

«Le Ballon d'Or pour Karim Benzema ? On espère qu'il va le gagner»