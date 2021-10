Foot - Real Madrid

Real Madrid : Messi, Ronaldo... La grosse annonce d'Ancelotti avant le Clasico !

Publié le 24 octobre 2021 à 0h00 par A.D.

Ce dimanche soir, le Real Madrid et le FC Barcelone joueront le Clasico sans Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, actuellement au PSG et à Manchester United. Selon Carlo Ancelotti, ce grand rendez-vous de Liga ne perd pas de saveur pour autant.

Après Cristiano Ronaldo en 2018, Lionel Messi vient tout juste de quitter la Liga. En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, La Pulga n'a pas pu prolonger. Ainsi, Lionel Messi a fait ses valises et s'est engagé en faveur du PSG. Orphelin de Cristiano Ronaldo, actuellement à Manchester United, et de la star argentine, le Real Madrid et le FC Barcelone devront trouver une toute nouvelle solution pour remporter le Clasico de ce dimanche. Et selon Carlo Ancelotti, ce rendez-vous au sommet garde la même saveur, même sans Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

«Sans Messi et Ronaldo, les sensations sont les mêmes»